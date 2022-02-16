Четыре человека погибли в результате ДТП в Кузбассе

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Кемеровском округе Кузбасса. В результате погибли четыре человека, ещё трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла в четверг, 17 февраля, около 06:30 по местному времени (02:30 мск) на 298-м километре трассы «Сибирь». По предварительным, данным, водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ с полуприцепом.

После этого легковой автомобиль отбросило на «газель», а впоследствии — на Mitsubishi Outlander, которые ехали в попутном направлении с грузовиком. В результате водитель и два пассажира ВАЗа скончались на месте происшествия, водитель и пассажир «газели» получили травмы различной степени тяжести, — сообщили в ведомстве.

Ещё через несколько минут автомобиль Daewoo Matiz врезался в участвовавшую ранее в столкновении «газель». В результате водитель Daewoo скончался, пассажир был травмирован.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства аварии.

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