Четыре человека погибли в результате ДТП в Кузбассе

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Кемеровском округе Кузбасса. В результате погибли четыре человека, ещё трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Авария
После этого легковой автомобиль отбросило на «газель», а впоследствии — на Mitsubishi Outlander, которые ехали в попутном направлении с грузовиком. В результате водитель и два пассажира ВАЗа скончались на месте происшествия, водитель и пассажир «газели» получили травмы различной степени тяжести, — сообщили в ведомстве.
Ещё через несколько минут автомобиль Daewoo Matiz врезался в участвовавшую ранее в столкновении «газель». В результате водитель Daewoo скончался, пассажир был травмирован.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства аварии.
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