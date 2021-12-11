Четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области

Во Владимирской области четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Подробности и причины происшествия устанавливаются.

авария произошла около 05.00 на 323 км автодороги «М7 Волга» на территории Гороховецкого района. Как отмечается, все жертвы аварии находились в легковой машине.

Владимирская область, Гороховецкий район — ДТП грузового и легкового автомобиля. Погибли четыре человека в легковой машине, — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «ВАЗ» совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем «Хино». Также отмечается, что в ДТП погибли водитель «ВАЗ» и четверо его пассажиров, сообщается на сайте УМВД Владимирской области.

В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.

Ранее в Кисловодске в результате ДТП с участием четырёх автомобилей погибли три человека. Причиной инцидента стал проезд одного из автомобилей на красный сигнал светофора. Авария произошла около 03:00 по местному времени. Водитель Mersedes на небезопасной скорости проехал на красный свет. В результате произошло столкновение со стоявшим в попутном направлении Datsun. После этого Mersedes выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями «Лада Приора» и Volkswagen Jetta. Эти автомобили стояли на перекрёстке в ожидании зелёного сигнала светофора.