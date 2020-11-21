Четыре человека погибли в ДТП в Хорватии

Грузовик врезался в микроавтобус на трассе в 19 километрах от столицы Хорватии Загреба.
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Экстренные службы доставили пострадавших в столичные больницы, об их состоянии пока информации не поступало. Идёт расследование причин дорожно-транспортного происшествия.
21 ноября на трассе Севастополь — Ялта столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и Audi, передавал NEWS.ru. Обе машины загорелись. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя отечественного автомобиля, который допустил выезд на встречную полосу. Сам он погиб, а водитель другой машины госпитализирован.