Четыре человека погибли в ДТП в Хорватии

https://static.news.ru/photo/eca00c0c-2c2d-11eb-aa66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/vijesti.hrt.hr

Грузовик врезался в микроавтобус на трассе в 19 километрах от столицы Хорватии Загреба.

Как передаёт телеканал HRT, в результате аварии пять человек получили травмы, четверо погибли. Микроавтобус стоял на обочине, в салоне находилось девять человек. Грузовик двигался в сторону Карловаца, водитель по неустановленным пока причинам не заметил аварийный знак, установленный шофёром микроавтобуса.

Экстренные службы доставили пострадавших в столичные больницы, об их состоянии пока информации не поступало. Идёт расследование причин дорожно-транспортного происшествия.

21 ноября на трассе Севастополь — Ялта столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и Audi, передавал NEWS.ru. Обе машины загорелись. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя отечественного автомобиля, который допустил выезд на встречную полосу. Сам он погиб, а водитель другой машины госпитализирован.