https://static.news.ru/photo/73db7554-634c-11ea-815c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 61.mchs.gov.ru

Столкновение пассажирского микроавтобуса Opel Vivaro и грузового автомобиля Scania в Ростовской области унесло жизни четырёх человек. Остальные находившиеся в салоне пять человек госпитализированы в ЦРБ Миллеровского района.

ДТП произошло 11 марта в 3:40 мск на 869-м километре трассы М-4 «Дон», после того как водитель микроавтобуса столкнулся с впереди идущей фурой, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что машина въехала в расположенную в парке стелу в городе Сычёвка Смоленской области. ДТП произошло на пересечении улиц Большая Пролетарская и Пушкина. В Ford Focus находились пятеро, трое из них, включая водителя 1986 года рождения, погибли на месте, двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.