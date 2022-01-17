Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Новгородом

В Новгородской области произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Volkswagen Polo и грузовика Renault, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД России. В результате аварии четыре пассажира легковушки скончались на месте до приезда скорой помощи, её водитель с тяжёлыми травмами был госпитализирован.

ДТП случилось в 02:45 на 260-м км федеральной магистрали Устюжна — Невель в Крестецком районе области. Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в грузовой Renault с прицепом.

В результате ДТП четыре пассажира Volkswagen скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, водитель легкового автомобиля с тяжёлыми травмами доставлен в клиническую больницу № 122 города Валдай, — говорится в сообщении.

Как добавили в ГИБДД, водитель Volkswagen допустил занос автомобиля, после чего он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. По факту аварии проводится проверка.

Ранее пассажирский автобус с 15 пассажирами, находившимися в салоне, столкнулся с автомобилем на юге Красноярского края. В результате аварии погибли четыре человека, двое из них были несовершеннолетними, ещё трое пострадали.