Четыре человека погибли в ДТП с автобусом и большегрузом под Владимиром

Четыре человека погибли и шестеро пострадали в столкновении автобуса и большегруза в Судогодском районе Владимирской области. Автобус следовал в сторону Нижнего Новгорода и налетел на стоявший на обочине грузовик, сообщает Пятый канал.
Авария
На днях в Нижнем Новгороде полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с участием двух автобусов и грузовика. В результате пострадали более 20 человек.
Ранее под Воронежем школьный автобус, перевозящий учеников, врезался в автопогрузчик. В аварии пострадали семь человек, в том числе шестеро детей от семи до 14 лет.