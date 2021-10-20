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Четыре человека погибли в ДТП с автобусом и большегрузом под Владимиром

06:02, 21 октября 2021
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом и большегрузом под Владимиром Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Четыре человека погибли и шестеро пострадали в столкновении автобуса и большегруза в Судогодском районе Владимирской области. Автобус следовал в сторону Нижнего Новгорода и налетел на стоявший на обочине грузовик, сообщает Пятый канал.

Авария произошла на 187 км автодороги М7 «Волга» около трёх часов утра 21 октября. Подробности происшествия уточняются. Выясняются причины и обстоятельства аварии.

На днях в Нижнем Новгороде полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с участием двух автобусов и грузовика. В результате пострадали более 20 человек.

Ранее под Воронежем школьный автобус, перевозящий учеников, врезался в автопогрузчик. В аварии пострадали семь человек, в том числе шестеро детей от семи до 14 лет.

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