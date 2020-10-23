Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском

https://static.news.ru/photo/951311fe-15c2-11eb-a9c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жертвами ДТП с участием рейсового автобуса и микроавтобуса в Новосибирской области стали четыре человека.

Инцидент произошёл утром 24 октября на 129-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». Микроавтобус Toyota, ехавший в сторону города Болотное, столкнулся с рейсовым автобусом, который следовал по маршруту Томск — Барнаул. В результате погибли водитель микроавтобуса и трое пассажиров, в числе которых дети — четырёхлетий мальчик и девятилетняя девочка. Ещё двое получили травмы. В рейсовом автобусе пострадавших нет.

Предполагается, что причиной ДТП стал выезд Toyota на встречную полосу движения.

На месте происшествия работают полицейские. Туда выехали руководитель главка МВД по региону и начальник областного управления ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что во Владимирской области троллейбус врезался в столб. В результате пострадали семь пассажиров.