Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском

Жертвами ДТП с участием рейсового автобуса и микроавтобуса в Новосибирской области стали четыре человека.
Инцидент произошёл утром 24 октября на 129-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». Микроавтобус Toyota, ехавший в сторону города Болотное, столкнулся с рейсовым автобусом, который следовал по маршруту Томск — Барнаул. В результате погибли водитель микроавтобуса и трое пассажиров, в числе которых дети — четырёхлетий мальчик и девятилетняя девочка. Ещё двое получили травмы. В рейсовом автобусе пострадавших нет.
Предполагается, что причиной ДТП стал выезд Toyota на встречную полосу движения.
На месте происшествия работают полицейские. Туда выехали руководитель главка МВД по региону и начальник областного управления ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются,
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