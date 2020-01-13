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Отдыхавший на Пхукете 23-летний турист из России выпал с балкона отеля, после чего был госпитализирован. Состояние Даниила Соловьёва оценивается как тяжёлое, но стабильное, молодой человек находится в коме, рассказали в местной полиции.

Инцидент произошёл 12 января. Проживавшего в номере на четвёртом этаже россиянина нашли под окнами гостиницы в бессознательном состоянии. При падении парень сломал правую руку, уточняет The Phuket News. Соловьёв был...