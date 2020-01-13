Фото: Xinhua/Global Look Press

В районе Улукышла турецкой провинции Нигде при пожаре в двухэтажном доме погибли четыре человека, трое получили ранения и были госпитализированы.

Возгорание произошло из-за вылетевшей из печи искры. Пламя заметили соседи, после чего вызвали пожарных. Среди погибших — двое женщин и двое детей, уточняет CNN Turk.

Ранее NEWS.ru писал, что при пожаре в подвале одной из квартир в Анкаре погибли четыре человека. Инцидент произошёл рано утром 1 января.

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