В районе Улукышла турецкой провинции Нигде при пожаре в двухэтажном доме погибли четыре человека, трое получили ранения и были госпитализированы.
Возгорание произошло из-за вылетевшей из печи искры. Пламя заметили соседи, после чего вызвали пожарных. Среди погибших — двое женщин и двое детей,
Niğde'de yangın faciası: 4 ölü, 3 yaralı— CNN TÜRK (@cnnturk)
https://t.co/Pp4LG2AB2l pic.twitter.com/TcV8499npi January 14, 2020
Ранее NEWS.ru писал, что при пожаре в подвале одной из квартир в Анкаре погибли четыре человека. Инцидент произошёл рано утром 1 января.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен