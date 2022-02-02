Четыре человека погибли при пожаре в Пенсильвании

Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в американском штате Пенсильвания, сообщает издание Times Leader. Ещё двое пострадали. Известно, что всего в сгоревшем строении проживали не менее восьми человек.
По имеющимся данным, двух пострадавших
Также в результате пожара погибли четыре собаки.
По словам очевидцев, перед пожаром они слышали взрыв, который мог стать причиной распространения огня.
Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что взрыв газа разрушил половину дома в Подмосковье, пострадали три человека.