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Четыре человека погибли при пожаре в Пенсильвании

03:59, 03 февраля 2022
Четыре человека погибли при пожаре в Пенсильвании Фото: pixabay.com
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Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в американском штате Пенсильвания, сообщает издание Times Leader. Ещё двое пострадали. Известно, что всего в сгоревшем строении проживали не менее восьми человек.

По имеющимся данным, двух пострадавших отправили в больницу. Один из них находится в критическом состоянии.

Также в результате пожара погибли четыре собаки.

По словам очевидцев, перед пожаром они слышали взрыв, который мог стать причиной распространения огня.

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что взрыв газа разрушил половину дома в Подмосковье, пострадали три человека.

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