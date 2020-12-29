Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

https://static.news.ru/photo/e7f59fb4-f4ab-11ea-a65a-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

Четыре человека погибли при пожаре в посёлке Агинское Красноярского края в ночь на 31 декабря. Огонь полыхал в одноэтажном одноквартирном брусовом жилом доме Саянского района.

О пожаре спасателям стало известно в 05:05 по местному времени (01:04 мск). На месте работали 22 человека и семь единиц техники. Ликвидировать огонь им удалось к 07:27, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Причины возгорания выясняются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что при пожаре на свадьбе в Люберцах погиб один человек. Пожар произошёл вечером 29 декабря в трёхэтажном здании ресторана на улице Кирова. Был риск, что пламя перекинется на рядом стоящее пятиэтажное жилое здание. Около 30 человек эвакуировали.