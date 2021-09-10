Четыре человека погибли при падении самолёта в реку под Иркутском

Четыре человека погибли и пятеро получили травмы при падении самолёта L-410 в реку Киренгу в Иркутской области. Погиб пилот, а также двое мужчин и женщина, рассказал губернатор области Игорь Кобзев, сообщает ТАСС.

Спасатели добрались до места крушения, идёт эвакуация пассажиров. Всего в самолёте было два пилота и 14 пассажиров. На их спасение направлены почти 50 человек и 10 единиц техники.

Самолёт L-410 авиакомпании «СиЛА», летевший из Иркутска в посёлок Казачинское, совершил жёсткую посадку в тайге. До пункта назначения самолёт не долетел четыре километра. Следственный комитет открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

Ранее стало известно, что губернатор Игорь Кобзев связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолёта. Конструкция самолёта деформирована, пассажиры зажаты, сообщила она. По её словам, произошла деформация корпуса, пожара нет.