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Четыре человека погибли на Кавказе в результате столкновения двух машин

16:26, 12 декабря 2020
Фото: МВД по КБР

На территории Кабардино-Балкарии на трассе «Кавказ» в субботу, 12 декабря, произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы МВД по республике.

Авария произошла неподалёку от селения Этоко Зольского района Кабардино-Балкарии. В одной из машин из Нальчика ехал мужчина вместе с женщиной и двумя детьми. Они двигались в сторону Пятигорска. Возле Этоко машина врезалась в другой автомобиль, который ехал по встречному направлению. Мужчина, женщина и двое детей в результате столкновения скончались. Водитель другого автомобиля получил травмы, но его жизни ничего не угрожает.

Женщина и дети умерли на месте, а мужчина — в больнице, — передаёт сообщение «МК».

Как ранее сообщал NEWS.ru, на Калужском шоссе в Новой Москве автомобиль марки Jaguar протаранил столб. Скончались два человека.

Авария произошла 11 декабря в 19:21 на 44-м километре Калужского шоссе. После этого одна из полос была перекрыта.

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