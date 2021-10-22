Четыре человека отравились суррогатным алкоголем на свадьбе в Москве

Телеканал РЕН ТВ сообщает о первом за последнее время известном случае отравления суррогатным алкоголем в Москве. По сведениям канала, ЧП произошло на свадьбе, некачественный алкоголь на праздник принёс один из гостей.

Банкет произошёл 11 октября в столичном кафе «Чашка», и после него в НИИ имени Склифосовского и больницу имени Юдина были госпитализированы четыре человека. Спустя два дня один из пострадавших скончался. По предварительным данным, причиной смерти стало токсическое действие этанола и метанола.

Правоохранители выясняют, что это было за спиртное, кто его произвёл и кто продал. Есть ли опасность распространения смертельного алкоголя или же это был домашний суррогат, пока неизвестно.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов заявил, что в стране должны продавать дешёвую и качественную водку, не вредящую здоровью человека так сильно, как метиловый спирт. Решение об этом должно быть принято на уровне правительства РФ. Таким образом он прокомментировал случаи массового отравления суррогатным алкоголем в Екатеринбурге, Оренбургской и Курганской областях, где погибли около 50 человек. Парламентарий подчеркнул, что люди из-за бедности вынуждены искать «альтернативные пути покупки» дешёвого спиртного.