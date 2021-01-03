Четыре человека насмерть отравились газом в Ростовской области

https://static.news.ru/photo/b632b772-4db7-11eb-b08d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тела четырёх человек найдены в одном из частных домов в городе Сальске Ростовской области. Согласно предварительной версии, причиной их смерти стала утечка газа.

По словам информированного источника, жертвами стали трое взрослых и ребёнок.

В настоящее время место происшествия осматривают сотрудники газовой службы и представители правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СК, по факту гибели четырёх человек проводится проверка. Следователи работают на месте инцидента, чтобы установить все причины случившегося, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что 14-летний подросток умер от отравления бытовым газом в Волгограде. Мальчик был дома один, так как его мать попала в больницу. Инцидент произошёл в частном доме на севере города. Мальчик и его мать жили на цокольном этаже, где арендовали комнату. Там же находились кухня и система газового обогрева. Следственный отдел по Тракторозаводскому району СУ СК РФ по региону организовал доследственную проверку по факту гибели подростка.