Четыре человека насмерть отравились газом в Ростовской области

Тела четырёх человек найдены в одном из частных домов в городе Сальске Ростовской области. Согласно предварительной версии, причиной их смерти стала утечка газа.
По словам информированного источника, жертвами стали трое взрослых и ребёнок.
В настоящее время место происшествия осматривают сотрудники газовой службы и представители правоохранительных органов.
Как сообщили в пресс-службе областного СУ СК, по факту гибели четырёх человек проводится проверка. Следователи работают на месте инцидента, чтобы установить все причины случившегося,
Ранее NEWS.ru писал, что 14-летний подросток умер от отравления бытовым газом в Волгограде. Мальчик был дома один, так как его мать попала в больницу. Инцидент произошёл в частном доме на севере города. Мальчик и его мать жили на цокольном этаже, где арендовали комнату. Там же находились кухня и система газового обогрева. Следственный отдел по Тракторозаводскому району СУ СК РФ по региону организовал доследственную проверку по факту гибели подростка.