https://static.news.ru/photo/d3e5b382-6c0d-11ea-a3c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После аварии с двумя автобусами на территории Тамбовской области четырёх человек доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом журналистам сообщили представители регионального департамента здравоохранения.

Отмечается, что травмы получили в общей сложности 15 человек. Все они — пассажиры одного автобуса.

Четыре человека госпитализированы в тяжёлом состоянии, 11 получили травмы средней и лёгкой степени тяжести, им оказывается помощь. Все пострадавшие доставлены в Уваровскую районную больницу. Там находится травмцентр, — приводит ТАСС сообщение департамента.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Тамбовской области 22 марта произошло столкновение двух автобусов. В результате аварии погибли три человека.