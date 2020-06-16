Четыре автомобиля столкнулись в Московской области

На трассе M-2 «Крым» в Московской области столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.
Об этом ТАСС
Одному из двоих пострадавших потребовалась госпитализация. На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, они выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее NEWS.ru сообщил о ДТП в Сочи. Там столкнулись пассажирский автобус и грузовик, пострадали несколько человек (по некоторым данным, четверо), включая обоих водителей.
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