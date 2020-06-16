Четыре автомобиля столкнулись в Московской области

https://static.news.ru/photo/4c6c0ffe-afed-11ea-838d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На трассе M-2 «Крым» в Московской области столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью. Собеседник агентства сообщил, что информация о ДТП поступила в 15:37. Четыре автомобиля, марки которых не уточняются, столкнулись на 31-м километре трассы.

Одному из двоих пострадавших потребовалась госпитализация. На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, они выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее NEWS.ru сообщил о ДТП в Сочи. Там столкнулись пассажирский автобус и грузовик, пострадали несколько человек (по некоторым данным, четверо), включая обоих водителей.