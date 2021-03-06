Четыре автомобиля попали в ДТП у здания МИД в Москве

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Обвинение в незаконном хранении оружия предъявило следствие бывшему помощнику президента Абхазии Ахре Авидзбе. Мужчина был задержан вечером 4 марта в Сухуми. Об этом сообщила адвокат Авидзбы Инга Габилая после встречи с подзащитным в здании Службы государственной безопасности республики.

По словам адвоката, уголовное дело возбуждено по статье о незаконном хранении оружия группой лиц по предварительному сговору. В число подозреваемых входят также пятеро друзей Авидзбы из самопровозглашённой ДНР. В воскресенье,...