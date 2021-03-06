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Четыре автомобиля попали в ДТП у здания МИД в Москве

02:40, 07 марта 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате массового ДТП в Москве у здания МИД РФ пострадал один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По имеющимся данным, в аварии участвовали четыре автомобиля, включая Gelandewagen и Hyundai.

По имеющимся данным, один человек госпитализирован с тяжёлыми травмами.

В столичном департаменте транспорта, в свою очередь, сообщили, что на Смоленском бульваре автомобиль столкнулся с неисправной машиной, после чего были перекрыты четыре полосы внешней стороны Садового кольца.

Также предварительно сообщается о четырёх пострадавших.

Ранее NEWS.ru писал, что в Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком

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