Четыре автомобиля попали в ДТП у здания МИД в Москве

В результате массового ДТП в Москве у здания МИД РФ пострадал один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По имеющимся данным, в аварии
По имеющимся данным, один человек госпитализирован с тяжёлыми травмами.
В столичном департаменте транспорта, в свою очередь, сообщили, что на Смоленском бульваре автомобиль столкнулся с неисправной машиной, после чего были перекрыты четыре полосы внешней стороны Садового кольца.
Также предварительно сообщается о четырёх пострадавших.
Ранее NEWS.ru писал, что в Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком