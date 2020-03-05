Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные сообщили о минировании пассажирского самолёта, летевшего рейсом Владивосток — Новосибирск. Это уже четвёртое подобное сообщение за сутки.

Поступила анонимная информация о минировании самолёта А-320 Владивосток — Новосибирск, — цитирует «Интерфакс» источник.

По его словам, прибытие лайнера ожидается в 15:15 по местному времени (14:15 мск) в аэропорт Толмачёво в Новосибирске.

Ранее сообщалось о «минировании» самолётов, летевших рейсами Москва — Дубай, Москва — Омск и Москва — Нижний Новгород, писал NEWS.ru.

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