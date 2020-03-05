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Шестеро злоумышленников в возрасте от 25 лет до 41 года обворовывали пассажиров метро в Санкт-Петербурге. Общая сумма ущерба от преступной деятельности карманников составила 1,6 млн рублей. В среду, 4 марта, полицейские смогли задержать мошенников.

Каждый из правонарушителей ранее был судим. По версии следствия, группа карманников «работала» в петербургской подземке на протяжении нескольких месяцев. Уже доказана причастность преступников к четырём кражам в метро. Самая меньшая...