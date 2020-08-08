Четверо студентов из Индии утонули в Волге

https://static.news.ru/photo/c9a9fc02-da1c-11ea-93f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 34.mchs.gov.ru

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области в Волге утонули четверо студентов. Молодые люди приехали в регион из Индии для обучения в местном вузе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя управления СУ СК РФ по области Наталию Рудник. По данным агентства, студенты волгоградского вуза, среди которых были четверо выходцев из Индии, отдыхали на берегу реки на хуторе Бобры под Волгоградом. Один студент из Индии стал тонуть, его соотечественники бросились ему на помощь.

По данным СК, все они не умели плавать, поэтому выбраться из воды не смогли. По данному факту проводится проверка.

Тела погибших были обнаружены спустя сутки сотрудниками спасательной службы, — рассказала Рудник.

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