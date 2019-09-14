Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Эвакуация прошла в здании торгового центра «Июнь» в Мытищах. Причиной, по данным МЧС России по Московской области, стало короткое замыкание.

В результате инцидента возгорания не произошло, передаёт АГН «Москва». Ранее News.ru писал, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва на станциях «Киевская» и «Алтуфьево» московского метро. Для обследования территории на место...