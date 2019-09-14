Четверо военнослужащих, проводившие плановые работы по очистке склада боеприпасов в Арыси, где ранее случился пожар, ранены в результате хлопка.
Контрактники доставлены в военный клинический госпиталь Алма-Аты, военная полиция проводит проверку по факту инцидента, сообщает
Как писал News.ru ранее, восьмилетний ребёнок, который был ранен в результате взрывов боеприпасов в казахстанском городе Арысь, умер в больнице. Погибший находился в реанимации детской городской больницы Нур-Султана в крайне тяжёлом состоянии.