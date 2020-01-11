Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лодка с мигрантами, на которой находились дети, затонула на западе Турции в Эгейском море.

Береговой охране удалось спасти 19 человек, как минимум 11 беженцев погибли, большая часть из них — дети. Трагедия случилась в районе Чешме в провинции Измир, передаёт NTV. Как писал NEWS.ru...