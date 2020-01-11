Легковой и большегрузный автомобили столкнулись в столичном районе Очаково-Матвеевское.
ДТП произошло возле 26-го дома по Очаковскому шоссе на западе Москвы. По предварительным данным, в результате аварии пострадали четверо людей, передаёт источник NEWS.ru в экстренных службах города.
Как писал NEWS.ru ранее, два пассажирских автобуса, грузовик МАН и ВАЗ-2110 столкнулись на 173-м километре трассы М-4 «Дон». Сообщается о четверых пострадавших с травмами различной степени тяжести.
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