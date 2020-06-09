Четверо погибли в ДТП с грузовиком в Кировской области

https://static.news.ru/photo/e148a8ac-aaad-11ea-bef4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека стали жертвами аварии на трассе в Котельническом районе под Кировом.

Уточняется, что на 281-м километре трассы Р-176 «Вятка» столкнулись Hyundai Solaris и большегрузный автомобиль DAF-95 FХ. В результате ДТП погибли четыре пассажира и один получил травмы. Всего в обеих машинах было шесть человек, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.

В ликвидации последствий крупной аварии принимали участие 17 человек и шесть единиц техники, на данный момент движение по трассе продолжается в штатном режиме.

Как писал NEWS.ru ранее, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Александр Быков заявил о том, что каждое десятое ДТП в России происходит при участии нетрезвого водителя.