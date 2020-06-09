Четверо погибли в ДТП с грузовиком в Кировской области

Четыре человека стали жертвами аварии на трассе в Котельническом районе под Кировом.
Уточняется, что на 281-м километре трассы Р-176 «Вятка» столкнулись Hyundai Solaris и большегрузный автомобиль DAF-95 FХ. В результате ДТП погибли четыре пассажира и один получил травмы. Всего в обеих машинах было шесть человек,
В ликвидации последствий крупной аварии принимали участие 17 человек и шесть единиц техники, на данный момент движение по трассе продолжается в штатном режиме.
Как писал NEWS.ru ранее, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Александр Быков заявил о том, что каждое десятое ДТП в России происходит при участии нетрезвого водителя.
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