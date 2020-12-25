Четверо погибли в ДТП с автобусом под Рязанью

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Преображенский суд Москвы отправил под арест старшего следователя отдела ГСУ ГУ МВД по Москве Александра Артемьева. Ранее ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 января 2021 года в отношении Артемьева А. С., обвиняемого по ч. 6 ст. 290 «Получение взятки в особо...