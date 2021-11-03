Опубликовано видео начала конфликта мужчины с приезжими в Новой Москве

Появились подробности инцидента в Новой Москве. Изначально конфликт между мужчиной с ребёнком и группой неизвестных лиц произошёл в магазине. По какой причине приезжие начали избивать отца на глазах у сына, точно не известно. Прокуратура Москвы опубликовала видео начала конфликта.

Что делаете? Я с ребёнком! — кричал потерпевший, по словам очевидцев.

Конфликт случился неподалёку от торгового центра в районе Новые Ватутинки.

Судя по ролику, попавшему в Сеть, на москвича накинулась толпа, несмотря на то что мужчина предложил решить вопрос «один на один». Драка произошла на глазах у местных жителей, однако вначале никто разнимать конфликтующих не решился. Позже в драку всё-таки вмешались прохожие. Испуганный сын мужчины успел убежать.

В пресс-службе столичного управления МВД инцидент прокомментировали ТАСС, сказав, что сотрудниками правопорядка по данному факту начата проверка.

По данному факту следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Иванова добавила, что следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, осматриваются камеры видеонаблюдения, ведётся поиск всех участников инцидента.

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