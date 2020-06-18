Иномарка сбила четырёх детей в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/2cd0d246-b151-11ea-837d-fa163e074e61_660.jpg Фото: dorinspb/vk.com

В Санкт-Петербурге кроссовер Volkswagen сбил шестерых пешеходов — четверых детей и двоих взрослых. Все они госпитализированы.

Инцидент произошёл в Колпинском районе. Травмы получили девочки 2012, 2013, 2015 и 2016 годов рождения и две женщины. Согласно предварительным данным, медики оценивают состояние пострадавших детей как средней степени тяжести, взрослых — как удовлетворительное, передаёт ТАСС.

Ранее NEWs.ru писал, что в Саранске жертвами ДТП стали шесть человек. Они погибли в результате лобового столкновения и последующего возгорания двух автомобилей «Лада Гранта».