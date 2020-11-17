Четверо детей пострадали в ДТП с автобусом в селе Покойное

https://static.news.ru/photo/6ad12b1c-28e4-11eb-863a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четверо детей пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Будённовском районе Ставрополья.

Сегодня примерно в 14:30 в Будённовском районе в селе Покойное произошло столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и легкового автомобиля ВАЗ-2114. За медицинской помощью обратились четверо несовершеннолетних пассажиров автобуса, двое из которых госпитализированы. Также госпитализирован водитель легкового автомобиля, — сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Пассажирский ПАЗ двигался по пригородному маршруту Будённовск — Покойное. В салоне транспортного средства в момент ДТП находились 15 пассажиров.

В данное время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего и степень вины водителей.

Ранее в Орловской области опрокинулся в кювет микроавтобус «Газель Next». В результате один человек погиб и ещё семеро пострадали. Инцидент произошёл днём 6 ноября в Кромском районе. Микроавтобус двигался из населённого пункта Заря мира в сторону посёлка Кромы. Признаков опьянения у водителя «Газели» не выявлено. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Госпитализация никому из них не потребовалась, писал NEWS.ru.