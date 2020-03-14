https://static.news.ru/photo/15418688-6738-11ea-af83-fa163e074e61_660.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Трое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в посёлке Усть-Уда Иркутской области. Пожар случился в двухквартирном доме на ул.Орджоникидзе.

Загорелась веранда одной из квартир, прибывшие на место пожарные обнаружили тела 23-летней и 27-летней женщин, а также мужчины 31 года. Дети на момент прибытия огнеборцев ещё были живы, но отравились угарным газом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Детей доставили в больницу, но они умерли, несмотря на усилия врачей. В январе жильцы дома установили на него автономный пожарный извещатель, который на момент прибытия пожарных работал и подавал сигналы.

Соседи предполагают, что жильцы могли быть пьяны: семья считалась неблагополучной и состояла на учёте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двое взрослых и трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области. Происшествие случилось в селе Казачинское, останки погибших обнаружили при разборе завалов.