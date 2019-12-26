Кировский районный суд Уфы приговорил к реальным срокам трех полицейских по громкому делу об изнасиловании их коллеги. Обвиняемые свою вину не признали. Экс-начальник отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Эдуард Матвеев и бывший начальник отдела полиции по Кармаскалинскому району Салават Галиев получили по семь лет тюрьмы. Бывший руководитель отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павел Яромчук получил шесть лет лишения свободы. Также суд постановил взыскать с них совместно 3 млн рублей в пользу потерпевшей.

Судебный процесс над бывшими полицейскими проходил в закрытом режиме с июня 2019 года. Их обвиняли в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (ч. 2 статьи 131 УК РФ и ч. 2 статьи 132 УК РФ соответственно). В ходе расследования все трое были уволены за «совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции».

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Высокопоставленные полицейские были задержаны 31 октября 2018 года по заявлению 23-летней дознавательницы — дочери тогдашнего заместителя главы регионального управления Росгвардии Ирека Сагитова, который в настоящее время занимает должность вице-премьера республики. Преступление, по её словам, случилось в ночь на 30 октября в служебном кабинете. В тот вечер все фигуранты дела распивали алкогольные напитки. Потерпевшая впоследствии также была уволена за распитие алкоголя.

В качестве свидетелей в суде были допрошены несколько коллег пострадавшей. Среди них был и её непосредственный начальник из отдела дознания. По словам адвоката одного из обвиняемых Асляма Халикова, свидетели рассказали суду, что девушка на следующий день после предполагаемого изнасилования пришла на работу в хорошем настроении. С утра она рассказала коллегам о планах по работе, при этом один из обвиняемых Эдуард Матвеев при всех высказал недовольство работой девушки. Матвеев якобы вызвал её и потребовал завершить незаконченные дела по дознанию, а к вечеру того же дня дознавательница написала заявление о групповом изнасиловании.

Адвокаты требовали оправдать их доверителей. По словам защитников, обвинение построено только на показаниях потерпевшей. Адвокат Галиева обнародовал видеозапись камер наблюдения, на которых его подопечный якобы во время совершения преступления находится в холле кафе. Однако в СК назвали эту информацию способом защиты от обвинений и добавили, что у них с самого начала были записи с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов этого дела, однако их вину они не опровергают.

Салават Галиев Ильгиз Калимулин/ТАСС

8 ноября 2018 года стало известно , что экспертиза нашли повреждения на теле девушки.

Была проведена судебно-медицинская экспертиза в отношении 23-летней заявительницы об изнасиловании тремя полицейскими. По результатам выяснилось, что на её теле имеются телесные повреждения, характерные для совершения данного преступления, — сообщили в Следственном комитете.

2 ноября 2018 года Кировский районный суд Уфы заключил под стражу всех троих фигурантов дела. Защита обжаловала это постановление в вышестоящей инстанции, но Верховный суд Республики Башкортостан оставил арест в силе. Однако 26 апреля 2019 года суд изменил меру пресечения Яромчуку, у которого ранее была обнаружена опухоль мозга. Экс-полицейского перевели под домашний арест. В мае Верховный суд республики перевел под домашний арест остальных обвиняемых.

В августе 2019 года сообщалось , что потерпевшая потребовала от обвиняемых в её изнасиловании 100 млн руб. Ранее СМИ писали о 30 миллионах.

Как писал NEWS.ru, 23 ноября в Сочи покончила с собой 23-летняя следователь Мария Клочкова. В полиции она проработала несколько месяцев, закончив институт МВД в августе 2019 года. Предположительно, незадолго до этого она была изнасилована коллегой по работе, на этой версии настаивали родственники девушки.