Чемпионку мира по пауэрлифтингу заставили доказывать, что она женщина

https://static.news.ru/photo/33e7a0bc-0315-11eb-a223-fa163e074e61_660.jpg Анна Тураева Фото: turaevaanna_/instagram.com

Шестикратную чемпионку мира по силовому троеборью (пауэрлифтингу) Анну Тураеву заставили доказывать в аэропорту, что она женщина.

Об этом она рассказала в своём Instagram. По словам девушки, это произошло дважды, когда она летела из Санкт-Петербурга в Краснодар с пересадкой в Москве. Сначала её не хотели пропускать на проходной в петербургском аэропорту, ссылаясь на то, что в паспорте у Тураевой в графе «Пол» указано «Ж».

Это было унизительно, при всей очереди меня отчитывали как малолетку с вопросами интимного характера. Интересуясь, в роли кого я по жизни и в постели, — поделилась она.

Пауэрлифтер отметила, что «не позволила себе ни малейшей грубости», делая всё «от неё зависимое», чтобы сотрудники аэропорта убедились в её словах и пропустили на борт, передаёт Пятый канал.

Вся очередь наблюдала за этой анархией, и я ощущала себя максимально беспомощной, — рассказала Тураева.

Во второй раз это почти произошло в Москве. По словам девушки, в столичном аэропорту её уже «встретили с агрессией». Как передаёт KP.RU, в авиакомпании уже извинились перед Тураевой за пережитые эмоции, отметив, что подобное обслуживание неприемлемо.

Мы обязательно проверим действия сотрудников аэропорта, работавших на вашем рейсе, и разберемся в ситуации, — говорится в сообщении перевозчика.

Ранее NEWS.ru писал о том, что прилетающим в аэропорт Шереметьево пассажирам приходится ждать возможности сдать тест на коронавирус в ужасных условиях. В узких коридорах образовались очереди из ожидающих теста, люди не имеют возможности соблюдать установленную социальную дистанцию, многие не носят маски.