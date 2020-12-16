«Скиньте телефоны спасателей»: чемпион РФ по сноуборду заблудился в лесу

Семикратный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев потерялся в районе Шерегеша. Об этом сообщил сам спортсмен.
Он с товарищем отправился покататься в окрестных лесах. Однако во время отдыха мужчины сбились с пути. В последних сообщениях в историях Instagram Соболев с тревогой в голосе сообщил, что они уже несколько часов плутают по лесу и ищут выход.
Срочно скиньте телефоны спасателей! Мы не можем ни до кого дозвониться. У меня 3% на телефоне, мы до сих пор не вышли из леса, — цитирует Соболева Life.
Спортсмен признал, что в сложившейся ситуации им «не смешно уже». При этом к тому моменту в лесистой местности уже наступили сумерки.
С тех пор в течение трёх часов сноубордист не размещает уже никакой информации о себе.
Ранее, как писал NEWS.ru, российский видеоблогер Дмитрий Масленников лично побывал на перевале Дятлова и выдвинул свою версию произошедшей там трагедии. Он усомнился в официальной версии гибели туристов в феврале 1959 года.