«Скиньте телефоны спасателей»: чемпион РФ по сноуборду заблудился в лесу

https://static.news.ru/photo/1eb54cfc-3fb6-11eb-a0b0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Соболев Фото: alexey_sobolev/instagram.com

Семикратный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев потерялся в районе Шерегеша. Об этом сообщил сам спортсмен.

Он с товарищем отправился покататься в окрестных лесах. Однако во время отдыха мужчины сбились с пути. В последних сообщениях в историях Instagram Соболев с тревогой в голосе сообщил, что они уже несколько часов плутают по лесу и ищут выход.

Срочно скиньте телефоны спасателей! Мы не можем ни до кого дозвониться. У меня 3% на телефоне, мы до сих пор не вышли из леса, — цитирует Соболева Life.

Спортсмен признал, что в сложившейся ситуации им «не смешно уже». При этом к тому моменту в лесистой местности уже наступили сумерки.

С тех пор в течение трёх часов сноубордист не размещает уже никакой информации о себе.

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