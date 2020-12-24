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Человека без сознания нашли в мавзолее Ленина в Москве

18:29, 24 декабря 2020 51
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российской столице в мавзолее В. И. Ленина на Красной площади обнаружили человека в бессознательном состоянии.

Инцидент произошёл вечером 23 декабря. Найденным без сознания человеком оказался 24-летний охранник, которому стало плохо на посту прямо во время дежурства. Он упал в обморок около 20:00 и забился в судорогах, сообщает издание «Московский Комсомолец».

К моменту приезда медиков молодой человек успел прийти в себя. Несмотря на это, его госпитализировали в Первую городскую больницу для прохождения обследования. Оказалось, у охранника повышенная температура — 38 градусов. При этом в лёгких никаких изменений у мужчины не наблюдается. В итоге его отправили на больничный.

Ранее NEWS.ru писал о том, что нью-йоркский художник Дэвид Датуна намерен построить в Вашингтоне копию Мавзолея Ленина, а также выкупить у России тело вождя. Для этого он готов собрать более $1 млрд. В России представители Коммунистической партии предложение художника не оценили и посоветовали США беречь свои ценности. В свою очередь председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что если члены КПРФ не хотят продавать тело Владимира Ленина американского художнику, то его нужно кремировать.

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