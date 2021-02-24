Человек упал с эстакады Щёлковского шоссе в Москве

https://static.news.ru/photo/46a915a4-76ca-11eb-ab88-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Движение транспорта по внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в районе Щёлковского шоссе затруднено.

Как сообщает столичный департамент транспорта, проблемы с движением наблюдаются на участке длиной 2,9 километра. По предварительным данным, затор вызван падением человека с эстакады Щёлковского шоссе. Городские службы уточняют детали инцидента.

Поздним вечером 23 февраля на улице Академика Королёва в Москве произошло ДТП с участием 25-летней правнучки маршала СССР Георгия Жукова, писал NEWS.ru. Девушка сбила пешехода, управляя автомобилем Lexus. Пострадавшим оказался 20-летний житель Московской области. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

По предварительным данным, правнучка советского военачальника просто не заметила переходившего дорогу молодого человека.