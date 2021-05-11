Twitter: Человек упал на пути на Арбатско-Покровской линии метро Москвы

Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена нарушены из-за падения человека на пути. Об этом сообщается в Twitter метрополитена.
На центральном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, —
говоритсяв сообщении.
Других подробностей происшествия не приводится.
Чуть позже в Twitter
Ранее сообщалось о том, что пассажир погиб под поездом на станции метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии в Москве. Инцидент произошёл 10 мая.