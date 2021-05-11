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Происшествия

Twitter: Человек упал на пути на Арбатско-Покровской линии метро Москвы

06:51, 12 мая 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена нарушены из-за падения человека на пути. Об этом сообщается в Twitter метрополитена.

На центральном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

Других подробностей происшествия не приводится.

Чуть позже в Twitter появилось сообщение о том, что движение поездов на линии ведено в график.

Ранее сообщалось о том, что пассажир погиб под поездом на станции метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии в Москве. Инцидент произошёл 10 мая.

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