Twitter: Человек упал на пути на Арбатско-Покровской линии метро Москвы

https://static.news.ru/photo/76e5b8a0-721f-11e9-9dc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена нарушены из-за падения человека на пути. Об этом сообщается в Twitter метрополитена.

На центральном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

Других подробностей происшествия не приводится.

Чуть позже в Twitter появилось сообщение о том, что движение поездов на линии ведено в график.

Ранее сообщалось о том, что пассажир погиб под поездом на станции метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии в Москве. Инцидент произошёл 10 мая.