https://static.news.ru/photo/9eaf88de-d7a5-11e9-ad80-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!/vk.com

В Ярославле вспыхнул пожар на одном из местных рынков. Во время ЧП на рынке был только персонал. В результате пострадал один человек, сообщили в областном ГУ МЧС.

Однако он отказался от госпитализации.

Площадь возгорания составила 400 кв. м. В ликвидации пожара были задействованы 52 человека и 17 единиц техники, передаёт RT .

Ранее News.ru писал, что семимесячный и двухлетний мальчики получили ожоги в результате возгорания в частном доме. С огнём удалось справиться самим хозяевам деревянного строения до приезда экстренных служб, дети были госпитализированы. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за неисправного электроприбора.