https://static.news.ru/photo/9beeabc0-222d-11ea-9ff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

Один человек стал жертвой аварии с участием автобуса в Ростовской области. ДТП произошло на трассе в Усть-Донецком районе. Там столкнулись легковой автомобиль и школьный автобус.

Столкнулись ВАЗ-2110 и школьный автобус. Водитель легкового автомобиля погиб, среди детей, находящихся в автобусе, погибших и пострадавших нет, — сообщили « Интерфаксу » в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На месте работают экстренные службы. Причины аварии выясняются.

Ранее NEWS.ru писал, что рейсовый микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем Isuzu в Иркутской области. В результате аварии один человек погиб и десять пострадали.