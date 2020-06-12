Человек погиб в ДТП с автобусом под Москвой

https://static.news.ru/photo/a338f6a2-ad14-11ea-8644-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Легковушка и рейсовый автобус столкнулись на Щёлковском шоссе в Подмосковье, один человек погиб.

Причины аварии на данный момент выясняются. Известно, что на момент столкновения рейсовый транспорт следовал по маршруту без пассажиров, в нём находился только водитель, сам он серьёзно не пострадал — у автобуса сломался бампер, отлетела обшивка кузова. Погибший и ещё двое людей, которые получили травмы различной степени тяжести, находились в легковой машине, передаёт ТАСС.

Пользователи сообщества «Типичное Щелково» в соцсети «ВКонтакте» утверждают, что седан не вошёл в поворот на скорости и влетел в автобус. Водитель рейсового транспорта попытался избежать столкновения, но ему это не удалось.

Сегодня была в Щёлковском травмпункте, видела, семью привезли, сказали, после аварии с автобусом. Женщина с двумя детьми и бабушка. Говорили, что мужчина за рулём был. Это очень страшно, скорейшего выздоровления им, — написала одна из пользовательниц соцсети.

Как сообщал NEWS.ru ранее, легковой автомобиль врезался в фонарный столб в Западном административном округе столицы в ночь на 13 июня, пострадали три человека. Авария произошла неподалёку от дома № 26 по Мичуринскому проспекту.