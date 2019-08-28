https://static.news.ru/photo/643b6002-c999-11e9-aba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пожар произошёл в жилом доме в центре Москвы. Об этом News.ru сообщили в оперативных службах.

ЧП произошло в доме в Переведеновском переулке. Там загорелась квартира на пятом этаже. Площадь пожара составила 15 кв. метров. На данный момент пламя погасили. В ходе ЧП пострадал один человек. Его отправили в больницу, однако от полученных ожогов он скончался в карете скорой помощи.

Ранее, как писал News.ru, два человека стали жертвами пожара на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Один человек пострадал и был передан медикам для оказания помощи. В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Для расследования причин пожара создана специальная комиссия.