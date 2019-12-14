https://static.news.ru/photo/1f531f30-1f92-11ea-b10e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мебель загорелась в одной из квартир пятиэтажного дома в Северном округе столицы.

Когда пожарные прибыли на тушение на улицу Новая в Западном Дегунино, ими было обнаружено возгорание на площади полутора квадратных метров. Находившийся в очаге пожара человек погиб, передаёт источник NEWS.ru в экстренных службах города.

Как писал NEWS.ru ранее, пожар охватил 12-квартирный жилой дом в посёлке Байкит в Красноярском крае. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.