Мебель загорелась в одной из квартир пятиэтажного дома в Северном округе столицы.
Когда пожарные прибыли на тушение на улицу Новая в Западном Дегунино, ими было обнаружено возгорание на площади полутора квадратных метров. Находившийся в очаге пожара человек погиб, передаёт источник NEWS.ru в экстренных службах города.
Как писал NEWS.ru ранее, пожар охватил 12-квартирный жилой дом в посёлке Байкит в Красноярском крае. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
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