https://static.news.ru/photo/27331c3a-a398-11e9-943f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В многоэтажном доме на севере Москвы произошёл пожар, в результате которого погиб один человек.

Источник News.ru сообщил, что ЧП произошло в многоэтажном доме на улице Маршала Федоренко, дом 2, корпус 2. Площадь возгорания составила 10 кв. м. Спасатели эвакуировали одного человека из горящей квартиры. Врачи пытались оказать ему помощь, однако он скончался в карете скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее News.ru писал, что при пожаре в Ангарске были эвакуированы пятеро человек, в том числе трое детей, всем им понадобилась медицинская помощь. Огонь удалось потушить на площади 90 кв. м.