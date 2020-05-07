Человек погиб при обрушении строящейся 11-этажки в Санкт-Петербурге

Жертвой обрушения строительных лесов в Санкт-Петербурге стал один человек. Инцидент произошёл на Расстанной улице.
Согласно данным регионального МЧС, погиб 32-летний местный житель. Ещё пять человек были госпитализированы, состояние двух оценивается как крайне тяжёлое, остальных — средней степени тяжести.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Они разбирают обрушившиеся конструкции,
Ранее NEWS.ru писал, что в деловом районе Москва-Сити на территории стройки обрушилась кирпичная стена и убила одного из работников.
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