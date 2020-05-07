Человек погиб при обрушении строящейся 11-этажки в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/7437c120-9050-11ea-a7f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: spb.sledcom.ru

Жертвой обрушения строительных лесов в Санкт-Петербурге стал один человек. Инцидент произошёл на Расстанной улице.

Согласно данным регионального МЧС, погиб 32-летний местный житель. Ещё пять человек были госпитализированы, состояние двух оценивается как крайне тяжёлое, остальных — средней степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Они разбирают обрушившиеся конструкции, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее NEWS.ru писал, что в деловом районе Москва-Сити на территории стройки обрушилась кирпичная стена и убила одного из работников.