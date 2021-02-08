https://static.news.ru/photo/93297240-69ee-11eb-a315-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Человеческую голову нашли на свалке под Магнитогорском (Челябинская область). О находке полицейским рассказали местные жители.

Силовики возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По мнению судмедэкспертов, останки принадлежат мужчине. Его личность выясняют. По предварительным данным, злодеяние совершили давно. Часть тела успела разложиться. Кроме того, её погрызли бездомные собаки, пишет портал «Первый областной». Также рядом с посёлком Агаповка (Челябинская область) обнаружили человеческий скелет. Данных о связи находок пока нет.

Накануне на неожиданную находку наткнулся в море австралийский телеведущий прямо во время прямого включения с пляжа. Люк Брэднэм должен был рассказать зрителям телеканала Channel Nine о прогнозе погоды на ближайшие дни, но ему пришлось броситься в воду, чтобы спасти утопающего. Но как оказалось позднее, человек, которого Брэднэм принял за тонущего сёрфингиста, оказался уже мёртв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тело двухлетней девочки с множественными колото-резаными ранами обнаружили в ночь на 8 февраля в городе Орске Оренбургской области. В жестоком убийстве заподозрили её бабушку. Следователи полагают, что 60-летняя пенсионерка напала на внучку с ножом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Расправившись с малышкой, она выбросила её на улицу. Ребёнка нашли около полуночи рядом с многоквартирным домом по улице Короленко.