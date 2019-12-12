https://static.news.ru/photo/4d05e6e8-1cc1-11ea-bd96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Причиной пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» мог стать человеческий фактор при проведении сварочных работ, заявил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Инцидент произошёл при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание, — цитирует Рахманова «Интерфакс».

Он отметил, что в настоящее время идёт демонтаж оборудования. На судне всё ещё присутствуют возгорающиеся предметы и их остатки.

Корабль находится на территории завода «Звёздочка», возгорание произошло в первом энергоотсеке на второй палубе во время выполнения ремонтных работ. Огонь охватил уже 600 квадратных метров крейсера.

Как ранее писал NEWS.ru, по последним данным, шесть человек пострадали при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.