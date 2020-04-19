Человеческие останки нашли в петрозаводском парке

https://static.news.ru/photo/84175ed6-826b-11ea-998f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Парк «Каменный бор»/vk.com

Человеческие кости нашли в петрозаводском парке Каменный Бор, на месте которого подрядчик строит детский сад, рассказал местный активист Алексей Клес.

По его словам, большая берцовая и бедренная кости лежали недалеко от памятника артиллеристу Якову Степанову. Ранее монумент снесли строители. Активисты пытаются сохранить парк, чтобы в этом месте не было никаких построек, пишет Новая газета.

Ранее в Красноярском крае недалеко от реки Енисей было найдено тело новорождённого мальчика, завёрнутого в полиэтиленовый пакет. Его нашёл местный житель. Тело было обнаружено в районе спасательной станции города Минусинска, писал NEWS.ru.