Человеческие останки нашли в петрозаводском парке

Человеческие кости нашли в петрозаводском парке Каменный Бор, на месте которого подрядчик строит детский сад, рассказал местный активист Алексей Клес.
По его словам, большая берцовая и бедренная кости лежали недалеко от памятника артиллеристу Якову Степанову. Ранее монумент снесли строители. Активисты пытаются сохранить парк, чтобы в этом месте не было никаких построек,
Ранее в Красноярском крае недалеко от реки Енисей было найдено тело новорождённого мальчика, завёрнутого в полиэтиленовый пакет. Его нашёл местный житель. Тело было обнаружено в районе спасательной станции города Минусинска, писал NEWS.ru.
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