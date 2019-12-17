https://static.news.ru/photo/f626bef4-20a5-11ea-9439-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada, Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Трое сторонников ИГ (запрещённая в РФ террористическая группировка) планировали совершить серию терактов на рождественских базарах в Австрии и других европейских странах. Один из них — 24-летний чеченец — общался со своими подельниками из тюрьмы по мобильному телефону, он отбывает наказание за попытку поехать в Сирию и присоединиться к террористам.

Подозреваемые хотели устроить нападение на ярмарку на площади Штефансплац в Вене в период между Рождеством и Новым годом. После этой атаки, по их задумке, должны были произойти следующие, в Зальцбурге и за рубежом — на территории Германии, Франции и Люксембурга, уточняет Austria Presse Agentur.

Anschlag auf Weihnachtsmarkt?. Festnahmen wegen Terrorverdacht in Wien. https://t.co/Wf8hQgxFWb — Michael (@jamsession4444) December 17, 2019

По данным агентства, австрийские службы безопасности получили анонимное сообщение о планах чеченцев, после чего проверили главного подозреваемого и его предполагаемых сообщников. 25-летний и 31-летний мужчины были арестованы, а 24-летнего перевели в тюрьму строгого режима.

В интересах следствия подробности дела не раскрываются. Будут ли усилены меры безопасности на рождественских базарах в Австрии, не уточняется.

Ранее NEWS.ru писал, что Верховный суд австралийского штата Новый Южный Уэльс вынес приговор в отношении двух братьев, планировавших совершить теракт на рейсе авиакомпании Etihad Airways из Сиднея в Абу-Даби в июле 2017 года. Халеда Хаята приговорили к 40 годам тюрьмы, его брат Махмуд Хаят получил 36 лет тюрьмы.