Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частный вертолёт совершил аварийную посадку в Подмосковье. Как сообщили в экстренных службах, ЧП произошло в Дмитровском районе по причине отказа двигателя.

В результате частичного отказа двигателя вертолёт совершил вынужденную посадку. На его борту был один пилот, он не пострадал, — сообщил источник ТАСС.

На месте работают специалисты. В настоящее время ведутся работы по эвакуации воздушного судна.

Ранее вертолёт Ми-26, принадлежащий одному из российских силовых ведомств, совершил аварийную посадку в Красноярском крае. Во время полёта экипаж увидел предупреждение о перегреве подшипника и принял решение срочно приземлиться в Назаровском районе региона. Посадка прошла успешно, никто из находившихся в вертолёте не пострадал. Всего на борту было девять человек, писал NEWS.ru.

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