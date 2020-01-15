Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внук режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баков оказался в центре внимания общественности после трагического инцидента с моделью Ксенией Пунтус. Несмотря на случившееся, парень продолжает появляться в обществе. На днях его заметили в компании сына актрисы Юлии Высоцкой и режиссёра Андрея Кончаловского, 16-летнего Петра.

Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, молодые люди весело проводили время вместе. В Интернете можно увидеть их фотографии с сигаретами в зубах, сделанные в ходе одной из таких вечеринок, передаёт...