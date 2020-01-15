https://static.news.ru/photo/ace6e2ce-379c-11ea-b20c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Частный вертолёт совершил аварийную посадку в Подмосковье. Как сообщили в экстренных службах, ЧП произошло в Дмитровском районе по причине отказа двигателя.
В результате частичного отказа двигателя вертолёт совершил вынужденную посадку. На его борту был один пилот, он не пострадал, — сообщил источник ТАСС.
На месте работают специалисты. В настоящее время ведутся работы по эвакуации воздушного судна.
Ранее вертолёт Ми-26, принадлежащий одному из российских силовых ведомств, совершил аварийную посадку в Красноярском крае. Во время полёта экипаж увидел предупреждение о перегреве подшипника и принял решение срочно приземлиться в Назаровском районе региона. Посадка прошла успешно, никто из находившихся в вертолёте не пострадал. Всего на борту было девять человек, писал NEWS.ru.