В Ташкенте на открытом участке строительной площадки по продлению Юнусабадской ветки метро произошёл частичный обвал. Причиной случившегося стал проливной дождь.
О возможных пострадавших в результате ЧП не сообщается. На месте инцидента находится председатель акционерного общества, которое является оператором сети Узбекских железных дорог.
По факту обрушения начато служебное расследование, которое контролирует глава Министерства транспорта Узбекистана Ачилбай Раматов,
Ранее в Москве во время строительства станции метрополитена на Ферганской улице произошёл обвал грунта. В результате происшествия движение транспорта было перекрыто по двум из четырёх полос, писал NEWS.ru.
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