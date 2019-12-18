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Шокирующий случай произошёл в Липецкой области. Там пенсионерка с инсультом, которую везли в больницу, выпала из машины во время движения и получила тяжелейшие травмы.

По данным «Газета.ру», инцидент произошёл на 29-м км автодороги Липецк — Хлевное. Пожилую женщину забрала из дома бригада скорой помощи. По дороге в больницу медики вспомнили, что забыли полис медицинского...