Часть дороги в Москве перекрыли из-за ДТП с четырьмя автомобилями

https://static.news.ru/photo/848b1cc4-2b2e-11eb-b9b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобильная авария произошла на северо-востоке Москвы 20 ноября. Столкнулись четыре машины. Из-за ЧП перекрыли часть дороги.

Инцидент произошёл на Шереметьевской улице. У крана-манипулятора во время движения отлетела лопасть. Она задела движущийся рядом автомобиль, который столкнулся ещё с несколькими транспортными средствами, пишет ТАСС. Никто из людей не пострадал. Из-за ДТП образовалась пробка в обе стороны движения.

Накануне в подмосковной деревне Непецино под Коломной гулявшая с мамой шестилетняя девочка погибла под колёсами автомобиля, следует из сообщения пресс-службы ГУМВД по Московской области. Водитель не стал скрываться с места происшествия. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее NEWS.ru писал, что уголовное дело возбуждено по факту истязания пятилетнего ребёнка в Новосибирском детском центре. По информации следователей, малыш пришёл домой из учреждения с ранкой на правой руке. Когда мама поинтересовалась, откуда взялся ожог, ребёнок ответил, что это воспитательница потушила спичку о его руку за плохое поведение.

Мать пострадавшего ребёнка отвезла сына в травмпункт, где ему диагностировали ожог второй степени. Известно, что женщина написала соответствующее заявление в полицию. Руководство детского центра инициировало проведение служебного расследования.