Центральный рынок полыхает в Адлере

https://static.news.ru/photo/c47606f8-6e6f-11eb-ad4d-96000091f725_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 23.mchs.gov.ru

Сильнейший пожар произошёл на центральном рынке в ночь на 14 февраля в Адлере. Огонь до сих пор продолжает распространяться по рынку, есть опасность его перехода на соседние постройки.

Пламя было такой силы, что его увидели даже жители отдалённых районов. Видео пожара появилось в соцсетях. В кадрах видно мощный столб дыма и стену огня.

В ликвидации пожара задействованы 15 единиц техники и 47 человек личного состава, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар произошёл на ледоколе «Урал», строящемся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Атомный ледокол проекта 22220 «Урал» строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом».