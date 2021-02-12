Центральный рынок полыхает в Адлере

Сильнейший пожар произошёл на центральном рынке в ночь на 14 февраля в Адлере. Огонь до сих пор продолжает распространяться по рынку, есть опасность его перехода на соседние постройки.
Пламя было такой силы, что его увидели даже жители отдалённых районов. Видео пожара появилось в соцсетях. В кадрах видно мощный столб дыма и стену огня.
В ликвидации пожара задействованы 15 единиц техники и 47 человек личного состава,
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар произошёл на ледоколе «Урал», строящемся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Атомный ледокол проекта 22220 «Урал» строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом».