https://static.news.ru/photo/bbcd8fa2-5ba7-11ea-954a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СК по Ульяновской области тщательнейшим образом установить обстоятельства аварии, в которой пострадали девять несовершеннолетних футболистов. Ход расследования проконтролирует центральный аппарат ведомства.

Об этом сообщает «Интерфакс». Бастрыкин объяснил повышенное внимание к этому ДТП тем, что большинство пострадавших — дети. Также глава СК отметил общественный резонанс, который вызвало происшествие.

Областное управление Следственного комитета по факту ДТП возбудило уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). Водитель попавшего в аварию автобуса допрошен как подозреваемый по делу.

Как передавал NEWS.ru, ДТП произошло 29 февраля. Водитель автобуса, перевозивший 26 детей и троих тренеров футбольной команды «Нефтяник» из Новоспасского района, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось и съехало в кювет. Пострадали десять человек, в том числе пятеро детей, одному из них оторвало кисть руки. Медикам удалось пришить кисть и стабилизировать состояние мальчика.



