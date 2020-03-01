Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СК по Ульяновской области тщательнейшим образом установить обстоятельства аварии, в которой пострадали девять несовершеннолетних футболистов. Ход расследования проконтролирует центральный аппарат ведомства.
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Областное управление Следственного комитета по факту ДТП возбудило уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). Водитель попавшего в аварию автобуса допрошен как подозреваемый по делу.
Как передавал NEWS.ru, ДТП произошло 29 февраля. Водитель автобуса, перевозивший 26 детей и троих тренеров футбольной команды «Нефтяник» из Новоспасского района, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось и съехало в кювет. Пострадали десять человек, в том числе пятеро детей, одному из них оторвало кисть руки. Медикам удалось пришить кисть и стабилизировать состояние мальчика.
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