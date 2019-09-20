https://static.news.ru/photo/f12d82e2-dc31-11e9-9db2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Сысерти Свердловской области горит цех по производству кошачьего корма. Площадь пожара превысила 500 кв. м.

По данным регионального МЧС, огнём охвачена кровля одноэтажной постройки в посёлке Бобровский. Тушение осложняется отсутствием источников воды вблизи здания. Воду подвозят от реки Исеть в 3 км от места ЧП.

Как ранее писал News.ru, во Владивостоке горел один из крупнейших торговых центров «Максим». Площадь возгорания составила более 1 тыс. кв. м. По данным МЧС Приморского края, обрушились внутренние конструкции.